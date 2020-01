ENAV ed ENAC, sostenibilità sempre più al centro

(Teleborsa) -sempre piùin accordo conha installato sul fusto della torre di controllo didal sedime aeroportuale el, al fine di diffondere unalloine per, è accompagnata daper diffondere l’impegno profuso quotidianamente dain relazione alla tematica della sostenibilità:il claim utilizzato.Tra i progettidedicati alla sostenibilità, ilha portatoTale procedura consente a tutti i velivoli in sorvolo ad una quota superiore aiche, a partire da quella quota, è stato completamente eliminato. Grazie al Free Route da dicembre 2016 (data in cui ENAV ha attivato la procedura) sono stati risparmiati globalmentedi carburante per minori emissioni pari a 370 milioni di Kg di CO2.ha inoltre permesso alle compagnie aeree di volarenello