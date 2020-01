Iran, Khamenei: "Abbiamo dato schiaffo agli USA"

(Teleborsa) - L, mae la presenza corrotta degli Stati Uniti dovrebbe finire".A dirlo il leader supremo iraniano,, in un messaggio in tv, a seguito del raid contro le basi USA in Iraq che hanno causato 80 morti."Gli americani per la loro presenza nella regione e in qualsiasi altra parte del mondo hanno causato solo guerre, differenze, distruzioni", ha aggiunto il leader iraniano sottolineando che "e alla presenza dei nemici, i".. Credono che non dovremmo far arrabbiare gli Stati Uniti, ma invece dovremmo lasciarli arrabbiare", ha aggiunto Khamenei."Dovremmo conoscere i nostri nemici e i modi per affrontare i loro stratagemmi" e "per nemici, intendo gli Stati Uniti, il regime sionista e il sistema arrogante, che comprende un gruppo che saccheggia il mondo e reprimere la gente", ha aggiunto.