Usa, stoccaggi gas ultima settimana -177 BCF

(Teleborsa) -. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 5 dicembre 2025 sono risultati in decremento di 177 BCF (billion cubic feet).Il dato si rivela(-170 BCF). La settimana prima si era registrato un calo di 12 BCF.Lesi sono dunque portate a 3.746 miliardi di piedi cubici, risultando in calo dello 0,7% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.774 ) e in crescita del 2,8% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 3.643 BCF.