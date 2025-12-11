Milano 17:12
Usa, stoccaggi gas ultima settimana -177 BCF
(Teleborsa) - Scendono oltre le attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 5 dicembre 2025 sono risultati in decremento di 177 BCF (billion cubic feet).

Il dato si rivela inferiore al consensus (-170 BCF). La settimana prima si era registrato un calo di 12 BCF.

Le scorte totali si sono dunque portate a 3.746 miliardi di piedi cubici, risultando in calo dello 0,7% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.774 ) e in crescita del 2,8% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 3.643 BCF.

