USA, stoccaggi gas ultima settimana -12 BCF

(Teleborsa) - Scendono meno delle attese gli. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 28 novembre 2025 sono risultati in diminuzione di 12 BCF (billion cubic feet).Il dato si rivela inferiore al(-18 BCF). La settimana prima si era registrato un calo di 11 BCF.Lesi sono dunque portate a 3.923 miliardi di piedi cubici, risultando in calo dello 0,5% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.941) e in crescita del 5,1% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 3.732 BCF.