Usa, stoccaggi gas ultima settimana -167 BCF

(Teleborsa) - Scendono meno delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 12 dicembre 2025 sono risultati in calo di 167 BCF (billion cubic feet).Il dato si rivela superiore al consensus (-176 BCF). La settimana prima si era registrato un calo di 177 BCF.Le scorte totali si sono dunque portate a 3.579 miliardi di piedi cubici, risultando in calo dell'1,7% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.640) ma in crescita dello 0,9% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 3.640 BCF.