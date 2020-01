Green Deal, UE apre ad aiuti per casi come Ilva

(Teleborsa) - Il nuovoper la transizione verso un'economia verde partiràcon risorse pubblichedi grandi impianti industriali e- come potrebbe essere per- senza violare lsugli aiuti di Stato.E' quanto emerge dalla bozza delle proposte che la Commissione europea presenterà, di cui l'Ansa ha preso visione.E proprio sulla delicatissima vicenda dell'scongiurato lo spegnimento dell, è tempo di trovare una soluzione, ancora tutta da confezionare, in tempi stretti con I franco-indiani di Mittal che tengono da un lato il punto sugli esuberi e dall'altro le valigie in mano, mentre il Governo è alla ricerca