Il meglio della pasticceria e panificazione in primo piano a Rimini

(Teleborsa) - L'arte dellae dellaapprodano a Rimini consi terranno presso il quartiere fieristico gestito da2020. Un turbillon di eventi per celebrare il meglio del made in Italy e dei maestri della pasticceria italian e senza dimenticare il gelato.Alla Pastry Arena si comincia il 18 gennaio con il Concorso Internazional, un appuntamento dedicato all'arte dello zucchero con creazioni in zucchero colato, soffiato, tirato, pastigliaggio e zucchero pressato. Il 19 gennaio si passa dalla teoria alla pratica con: conversazioni e appuntamenti con esperti di pasticceria e non solo: parteciperanno i Maestri San De Riso, il Santi Palazzolo, Iginio Massari, Gino Fabbri, Fabrizio Galla, Roberto Rinaldini, Luigi Biasetto e Jeff Oberweis.Il 20, 21 e 22 gennaio professionisti giovani e adulti tornano in gara. Lunedì 20 gennaio alla Pastry Arena (ore 9.30) si disputerà il, valevole per la selezione della Coupe du Monde de la Pâtisserie di Lione 2021, mentre il giorno successivo nella stessa location avrà inizio il, il concorso riservato ai giovani. Alla Pastry Arena l’ultimo giorno sarà dedicato all’iniziativa che si ripete da 29 anni, svolta in collaborazione con la “Pasticceria Internazionale.Le novità della pasticceria non potevano che andare di pari passo con quelle del: dal 18 al 22 gennaio, infatti, nell’si potranno degustare le varianti più disparate del cioccolato con agronomi, coltivatori e tecnici della Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua e Repubblica Dominicana.Alla fiera ci sarà anche l’occasione per conoscere i più, all’opera con vere e proprie opere d’arte in pane come quelle di chi partecipa al concorso. La 4° edizione del concorso internazionale, organizzato da Italian Exhibition Group al Sigep con il coordinamento di Richemont Club Italia, promosso da Consorzio Sipan e con il Patrocinio di Richemont Club International, vedrà 8 squadre disputarsi il titolo. Proprio a conferma dell’internazionalità di Sigep la provenienza dei team è delle più varie: Giappone, Cina, Taiwan, Perù, Olanda, Spagna, Germania e Svizzera.Anche per il settore della panificazione, saranno previsti incontri formativi e informativi che possano fare luce e chiarezza sui più disparati aspetti e curiosità.