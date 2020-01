Il cioccolato di Venchi alla conquista dell'Europa

(Teleborsa) -, il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP, tramite il Fondo Sviluppo Export - nato su iniziativa di SACE (Gruppo CDP) e gestito da Amundi SGR - hadi euro a supporto dei piani di c, azienda piemontese leader nella produzione di cioccolato di alta qualità e semilavorati per gelaterie e pasticcerie.Grazie all’operazione, Venchi punta attraverso l’apertura di nuovi store monomarca a controllo diretto pronti a soddisfare la crescente richiesta internazionale di italianità."Il prodotto Venchi non è italiano solo per l’origine delle materie prime utilizzate o la localizzazione della manifattura – ha dichiarato, Amministratore Delegato e Presidente di Venchi – ma anche perché porta con sé una serie di caratteristiche immateriali che hanno reso grandi i prodotti italiani, come l’amore per bellezza, l’allegria della convivialità e l’eccellenza qualitativa. La nostra strategia è proprio quella di portare sui mercati internazionali non più semplicemente un prodotto Made in Italy ma una vera e propria 'Experienced like in Italy'".Venchi è un’azienda che, sia in Italia che all’estero. Conta circa, di cui 47 in Italia, e nelle maggiori capitali mondiali, tra cui New York, Singapore, Pechino, Londra, Hong Kong, Shanghai e Tokyo.Ilell’azienda prevede ilcon un focus particolare per la regione asiatica:. Lo scorso anno, il Polo dell’export SACE SIMEST ha già sostenuto i piani internazionale di Venchi in Cina, attraverso un doppio intervento destinato alla controllata Venchi Greater China Ltd di Hong Kong: SIMEST ha aderito all’aumento di capitale - direttamente e attraverso il Fondo di Venture Capital gestito per conto del MISE - investendo complessivamente 4 milioni di euro e assumendo una partecipazione pari al 44,4 per cento nell’azienda, mentre SACE ha garantito un finanziamento da 4,5 milioni di euro, collegato all’aumento di capitale, erogato da UniCredit a Venchi