Banca Ifis: vede utile netto 2022 a 147 milioni, payout 40-45%

Banca Ifis

(Teleborsa) - Spunti in acquisto sul titoloche balza di oltre 2 punti percentuali sostenuto dalche vede un utile netto, a fine piano, pari a 147 milioni di euro, per migliorare ulteriormente la solidità patrimoniale, con significativa crescita dei business “core” e riduzione della componente straordinaria.Il CET1 è atteso al 12%, al di sopra dell'attuale soglia Srep dell'8,12%. Glisono previsti per circa 60 milioni finalizzati a supportare la crescita organica e la stabilità del business e unche, ai prezzi attuali di Borsa, corrisponde a unTra gli obiettivi al 2022 di Banca Ifis, previste,e profittabilità di tutte le business unit, con un vantaggio competitivo maggiore negli NPL e nel Factoring, ed unaguidata da: acquisti per 8,5 miliardi (valore nominale) di crediti non performing nel triennio per il settore Npl; incremento dei volumi per 1 miliardo di crediti verso la clientela nel triennio nel segmento Commercial e Corporate Banking.che genera utili sostenibili e crea valore per tutti gli stakeholder e i suoi azionisti - ha commentato-. Questo è un piano che nell'arco di un triennio vede un utile target in crescita significativa se consideriamo la netta riduzione, nei prossimi anni, del contributo della componente straordinaria. Nel triennio la banca si propone di rafforzare ulteriormente la leadership nei settori in cui già opera con forte vantaggio competitivo., forti di uno dei migliori servicer esistenti oggi in Italia.".