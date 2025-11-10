Banca Ifis, nei primi 9 mesi del 2025 utile netto a 472, 3 milioni di euro e CET1 al 14,25%

Banca Ifis

(Teleborsa) -ha chiusi i primi nove mesi del 2025 con unpari a 472,3 milioni di euro, che e include il positivo contributo di Banca Ifis e gli effetti del primo consolidamento di illimity Bank dal 1° luglio 2025. Le componenti non ricorrenti sono principalmente relative al gain on a bargain purchase (badwill) e agli oneri di integrazione oltre ai costi relativi all’offerta su illimity.Ilsi attesta a 536,4 milioni di euro e include il contributo di illimity pari a 46,7 milioni di euro per il solo terzo trimestre 2025. Al netto del contributo di illimity, il margine di intermediazione di Banca Ifis standalone, pari a 489,7 milioni di euro, rispetto ai 531,8 milioni di euro dei primi nove mesi del 2024, ha risentito della tipica stagionalità del periodo estivo del business Npl e dell’evoluzione meno favorevole dei tassi di riferimento.Peril Settore Commercial & Corporate Banking ha conseguito ricavi di 256,9 milioni di euro (in leggera diminuzione rispetto ai 269,3 milioni di euro dei primi nove mesi del 2024 per il maggiore costo del finanziamento), e il Settore Npl pari a 210,6 milioni di euro (in leggera contrazione rispetto ai 215,7 milioni di euro dei primi nove mesi del 2024 per i minori acquisti di portafogli Npl).Il, pari a 30,4 milioni di euro, include 6,9 milioni di euro relativi a illimity e concentrati prevalentemente su B-ilty. Al netto del contributo di illimity, si attesta a 23,5 milioni di euro rispetto ai 28,9 milioni di euro dello stesso periodo del 2024, a conferma della prudente gestione del rischio di credito degli ultimi anni., pari a 348,3 milioni di euro, includono 44 milioni relativi al consolidamento di illimity per il solo terzo trimestre 2025. Al netto del contributo di illimity, i costi operativi di Banca Ifis si attestano a 304,3 milioni di euro, rispetto ai 299,7 milioni di euro dei primi nove mesi del 2024. Le minori altre spese amministrative (176,9 milioni di euro rispetto a 177,6 milioni di euro dei primi nove mesi del 2024) riflettono l’attenzione del Gruppo all’efficientamento operativo e i benefici legati alla conclusione dei progetti di digitalizzazione previsti nel Piano Industriale 2022-2024.Laal 30 settembre 2025 è pari a circa 2,9 miliardi di euro di riserve e attivi liberi finanziabili in BCE (LCR superiore al 750%). Il solido profilo di liquidità e funding del Gruppo è stato ulteriormente rafforzato con il collocamento di un prestito obbligazionario di tipo Senior Preferred destinato ad investitori istituzionali per un ammontare di 400 milioni di euro con scadenza a novembre 2029 e con cedola del 3,625%.Ilè pari a 14,25% (16,10% al 31 dicembre 2024) e ilè pari a 16,79% (18,11% al 31 dicembre 2024) sono calcolati includendo l’utile generato nei primi nove mesi del 2025 e al netto del relativo dividendo maturato. I risultati sono. La solida posizione patrimoniale ha consentito di deliberare la(1,2 euro per azione in circolazione, al lordo di eventuali ritenute di legge) di acconto sul dividendo 2025, che verrà messo in pagamento con data stacco cedola (ex date) il 24 novembre 2025, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso (record date) il 25 novembre 2025 e data di pagamento il 26 novembre 2025.“I risultati dei primi nove mesi evidenziano lae ci consentono di, in ottica stand-alone. La Banca si è dimostrata in grado di compensare lo scenario dei tassi in riduzione e ha mantenuto un solido controllo del rischio, pur in uno scenario macroeconomico complesso. Questi risultati sono stati conseguiti mentre abbiamo completato una significativa operazione di mercato - resa possibile grazie all’azionista di controllo di Banca Ifis, la famiglia Fürstenberg - che si è conclusa nel terzo trimestre con l’.", ha dichiaratoE ha aggiunto: "Nei prossimi mesi saremo in grado di determinare con più precisione il, ma possiamo già oggi confermare leal lancio dell’OPAS, pari a 75 milioni di euro. Nei prossimi mesi continuerà l’analisi degli asset in un’ottica di creazione di valore nel lungo periodo. In questo ambito, larappresenta un primo passo significativo. Il management è concentrato sul progetto di integrazione, sulla riduzione del costo del funding e sullo sviluppo commerciale della combined entity”.