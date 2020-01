Ernest Airlines dall'espansione alla chiusura

(Teleborsa) - Da 24 ore il mondo del trasporto aereo italiano conta una compagnia aerea in meno. Ernest Airlines, causa mancata ricapitalizzazione che serviva a fornire le necessarie garanzie economiche di operatore a Enac, ha sospeso le operazioni dopo tre anni mezzo., Ernest Airlines è stata fondata dal miliardario Markus Persson, insieme al partner d’affari e connazionale Jakob Pòrser. Tra i co-fondatori il presidente Chady El Tanniz, italiano con origini libanesi, Ilza Xhelo, Chief Commercial Officer, e in passato direttore commerciale di Belle Air, e David Girhammar, direttore della comunicazione con un passato nel settore fashion dove ha lavorato per Giorgio Armani., volando con Mistral Air, prima dell’acquisizione agli inizi del 2017 del primo aeromobile, l’Airbus A319 EI-FVG, uscito dalla flotta Iberia, seguito nell'agosto dello stesso anno dall'Airbus A320 EI-GCC, proveniente dalla TAM.. Nella stagione invernale 2017/2018, la compagnia ha impiegato un terzo aereo, un Boeing 737 in leasing da AlbaStar. Dopo avere stipulato un accordo di codeshare con Pobeda (gruppo Aeroflot) per i collegamenti con Mosca Vnukovo, Ernest ha ricevuto nel dicembre 2018 un Airbus A320 dotato di Sharklets, immatricolato EI-LIX, e nell’estate dello scorso anno un A320 che aveva operato per la compagnia Scoot di Singapore, immatricolato EI-LIN., aprendo rotte verso l’Ucraina, in particolare Odessa e Kharkiv in aggiunta a Kiev e L’viv.Nell'ottobre 2019, in occasione del TTG, Ernest aveva presentato la Summer 2020 che prevedeva collegamenti con Olbia e l’ordine per l’acquisto di un nuovo A320NEO.