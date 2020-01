Libia, Haftar non firma l'accordo. Merkel chiama Putin

(Teleborsa) - al-Sarraj sigla l'accordo per il "cessate il fuoco", ma Haftar prende tempo e non firma la tregua perché non sono stati raggiunti tutti gli obiettivi.Uno sviluppo che il presidente turcoha accolto con una certa irritazione, avvertendoal Generale Haftar nel caso in cui dovessei e violare il cessate il fuoco temporaneo in vigore dalla mezzanotte di sabato scorso.Il Premier italiansi mostra ancorasulla possibilità che anche il Generale dell'esercito libico firmi la tregua ed afferma che la, anche se avverte che lo "scenario è complesso" . "Anche il cessate il fuoco, ancorché rispettato e attuato, è sempre un passaggio preliminare perché non è quello l'obiettivo finale", ha sottolineato Conte, aggiungendo che bisogna "Intanto, da Mosca, il ministro degli Esteripropone dicompiuti dll'UE, da Russia e Turchia e dai Paesi limitrofi alla Libia pere "raggiungere un accordo" alternativo all'uso della forza militare.Questa mattina la cancelliera tedescaper "discutere dei preparativi per la", che dovrebbe tenersi domenica prossima. Ma è giallo sulla possibilità che il vertice possa aver luogo come previsto. L'accordo dovrebbe prevedere un disarmo e l'avvio di un processo di pace sotto l'egida ONU."Aspettiamo il vertice di domenica a Berlino per capire se Haftar vuole solo alzare il prezzo", ha affermato oggi a radio Anch'io, mostrandosi piuttosto critico sui passi fatti sinora ed aggiungendo che