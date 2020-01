Aspi: piano strategico di trasformazione da 7,5 mld

Autostrade per l'Italia

(Teleborsa) - Une una crescita quasi doppia delle spese di manutenzione.Il, a partire dall, passando per la valorizzazione di competenze e risorse umane, la digitalizzazione degli asset e dei processi lavorativi, l'impulso alla mobilità sostenibile e alla connettività e la sicurezza su strade, cantieri e luoghi di lavoro.Il nuovo piano, specifica la società in una nota, metterà in campo, ripartite tra investimenti e spese di manutenzione della rete.Nell’arco di piano, sono stati, che portano quasi a triplicare gli importi investiti nel quadriennio precedente (pari a circa 2,1 miliardi di euro).(2 miliardi considerate anche le spese del 2019), con un, in linea con le interlocuzioni con il MIT.Tali risorse, spiega Aspi, ". Previsti inoltre ampliamenti e potenziamenti su 30 km della rete esistente, con apertura al traffico entro il 2023.Il piano prevede un programma ditra ingegneri, tecnici, operai, addetti autostradali ed esattori che saranno impiegati per la realizzazione delle principali attività contenute nel piano.i per lo sviluppo del piano strategico: per questo verranno sviluppatePrevista anche la, a partire dalla realizzazione, insieme a IBM, di una, con un investimento di 200 milioni di euro che si aggiungono a circa 300 milioni di euro di investimenti in software, hardware e altri beni materiali e immateriali di proprietà.Novità significative anche sul fronte della. Secondo la, tra cui la realizzazione di piazzole con colonnine di ricarica all'interno delle principali aree di servizio per favorire la diffusione della mobilità elettrica, il potenziamento delle energie rinnovabili e azioni di rimboschimento necessarie per compensare l'emissione di CO2.Infine, nell'ambito di una migliore "customer experience", sarà avviata unae verranno introdotti sistemi di segnaletica dinamica e tecnologie di comunicazione "smart lighting" (adattabile alle situazioni di traffico o al meteo) in prossimità di svincoli, gallerie, aree di sosta e di servizio.