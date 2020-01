Unione bancaria, Merkel: "esitanti" su schema UE tutela depositi

(Teleborsa) - Lamantiene una posizione "sultramite uno schema comune di tutela dei depositi, "perchè - spiega la cancelliera Angela Merkel in una intervista al Financial Times - ilè che innanzituttoInoltre l'unione dei mercati dei capitali potrebbe richiedere una maggiore convergenza deiLa Cancelleria tedesca che ha definito lainvitando l'ha anche parlato di un altro argomento che tiene banco. "Bene rafforzare le regole sullaanche per evitare di risultare dipendenti da un singolo player, ma secondo Merkel sarebbeha detto in riferimento al casoPiù in generale - ha proseguito Merkel - "penso che ima che vada assicurata la