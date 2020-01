Enel, smart rinnova partnership con Enel X

Enel

(Teleborsa) -. Un’offerta estesa anche alla gamma plug-in della Stella e ai prodotti firmati EQ, il Marchio 100% elettrico di Mercedes-Benz. Una cooperazione importante, che ad oggi ha permesso di, e prosegue all'insegna dell’innovazione con la nuova JuiceBox di Enel X, ancora più intelligente, compatta ed equipaggiata di un proprio cavo, per rendere ancora più semplici le operazioni di ricarica. Così come per la precedente generazione, grazie alle offerte smart, la JuiceBox e l’installazione arrivano insieme alla vettura, inclusi 3 anni di garanzia e manutenzione."Lo sviluppo della mobilità elettrica passa anche attraverso l’impegno e cooperazione di tutti gli attori coinvolti e per questo siamo felici di proseguire in questa direzione con un partner affidabile, che condivide la nostra stessa visione - ha dichiarato, smart & innovative sales Senior Manager Italia - . La partnership con Enel è frutto di un rapporto che dura ormai da più di dieci anni, iniziato con il lancio della prima smart electric drive, che prosegue oggi con la prima generazione smart, disponibile esclusivamente con motore elettrico. Una grande sfida che nel 2019,"."Siamo orgogliosi di proseguire un percorso iniziato da più di un decennio a fianco dell’unico marchio che ha deciso di puntare esclusivamente sull'elettrico – afferma, Responsabile Enel X Italia - . La collaborazione con Mercedes-Benz si rafforza ulteriormente con servizi e soluzioni appositamente studiati per coloro che sceglieranno la nuova smart EQ fortwo o forfour, contribuendo così alla diffusione capillare della mobilità sostenibile. L’obiettivo è quello di rendere il più facile possibile il passaggio all'elettrico facendo leva sull'affidabilità e diffusione delle soluzioni di ricarica di Enel X".