Fisco, Mef: nel 2017 dichiarazioni Ires società capitali +2,7%

(Teleborsa) - Nell'anno d`imposta 2017, in crescita rispetto all'anno precedente (+2,7%), mentre(-3,6% rispetto al 2016). La contrazione ha interessato in misura prevalente le persone fisiche (-7,3% rispetto al 2016), a causa della crescente adesione al regime forfetario, e le società di persone (-4,3% rispetto al 2016). Lo rende noto ilche ha diffuso le statistiche sulle dichiarazioni Irap e Irap relative all'anno d'imposta 2017 e presentate nel corso degli anni 2018 e 2019. Il Mef ricorda che(+2,4% in termini nominali e +1,7% in termini reali).Nel dettaglio delle dichiarazioni Ires, dalle statistiche emerge che l`89,1% delle società di capitali è una società a responsabilità limitata. Il 63% dei soggetti ha dichiarato un reddito d'impresa rilevante ai fini fiscali, mentre il 30% ha dichiarato una perdita e il 7% ha chiuso l'esercizio in pareggio. Il, pari a 173,3 miliardi di euro, mostra un consistente incremento (+6,1%). Tra i settori in cui si riscontra un incremento del reddito vi sono: "trasporto e magazzinaggio" (+14,9%), "attività finanziarie ed assicurative" (+7,2%), "commercio all'ingrosso e dettaglio" (+5,5%) e "attività manifatturiera" (+4,3%). L`ammontare della perdita fiscale, pari a 63,8 miliardi di euro, subisce un decremento del 7,9% nonostante l`incremento del numero dei soggetti in perdita pari all'1,4%. La riduzione della perdita è concentrata nel settore finanziario (-24%), in controtendenza rispetto all`anno precedente.Per quanto riguarda l'Irap, i soggetti che dichiarano un valore della produzione diverso da zero (al netto delle deduzioni del costo del lavoro) sono 3.309.354 (-2,4% rispetto all`anno precedente), per un ammontare complessivo di circa 374,1 miliardi di euro (+3,2% rispetto al 2016). L`incremento del valore della produzione dichiarato riguarda in particolare le Società di Capitali (+13,7%), mentre per le persone fisiche e le società di persone si assiste ad una contrazione rispettivamente del 33,6% e del 14,0%.La base imponibile totale è risultata pari a circa 437,4 miliardi di euro (+3,5% rispetto al 2016); se si considera invece la base imponibile dell`attività istituzionale della P.A., costituita dall`ammontare delle retribuzioni corrisposte (pari a 109,6 miliardi di euro), si registra un valore pressoché stabile rispetto all`anno precedente (-0,7%).(+2% rispetto al 2016), con un valore medio pari a 11.070 euro. La distribuzione territoriale sulla base del luogo in cui è svolta l`attività produttiva ha evidenziato che il 52% dell`imposta è prodotta al Nord e il 16% al Sud, in linea con l`andamento dell`anno precedente.