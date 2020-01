Oxfam, ricchezza globale concentrata nelle mani di 2153 Paperoni

(Teleborsa) -Il 46% delle persone vive, invece, con meno di 5.50 dollari al giorno. È quanto emerge dalSecondo l'organizzazione non governativa impegnata nella riduzione della povertà globale,ovvero il 92% della popolazione del pianeta. Dunque, ribaltando la prospettiva, la quota di ricchezza della metà più povera dell'umanità – circa 3,8 miliardi di persone – nel 2019 non sfiorava nemmeno l'1%."Il divario tra ricchi e poveri non può essere risolto senza politiche mirate di lotta per affrontare la disuguaglianza. I governi devono garantire che imprese e ricchi paghino la loro giusta quota di tasse", ha sostenutoche rappresenterà l'Ong quest'anno al Forum di Davos.Uno scenario in cuie – sottolinea l'Ong – "in prima linea" nelle disuguaglianze . L'Oxfam ha calcolato, infatti, chee il patrimonio delle 22 persone più facoltose è superiore alla ricchezza di tutte le donne africane. Questo perché"a causa di un eccessivo carico di lavoro che grava su di loro nel quadro privato/familiare", rispetto ad appena il 6 per cento degli uomini. Iltre volte il valore del mercato globale dei beni e servizi tecnologici. Pur costituendo i due terzi della forza lavoro retribuita nel settore di cura – come collaboratrici domestiche, baby-sitter, assistenti per gli anziani – le donne sono spesso sottopagate, prive di sussidi, con orari di lavoro irregolari e carichi psico-fisici debilitanti.Un', dove ancora nel 2018 la quota delle donne che non avevano mai lavorato, per prendersi cura dei figli, era pari all'11,1% (3,7% la media europea), con un tasso di occupazione delle madri fra i 25 e i 54 anni d'età al 57%, contro il 72,1% delle donne nella stessa fascia d'età senza figli.Nel nostro Paese, rileva l'Oxfam,Una quota cresciuta in 20 anni del 7,6% a fronte di una riduzione del 36,6% di quella della metà più povera degli italiani. Allo stesso tempo la quota di ricchezza in possesso dell'1% più ricco degli italiani supera quanto detenuto dal 70% più povero, sotto il profilo patrimoniale. Inoltre la quota del reddito da lavoro del 10% dei lavoratori con retribuzioni più elevate (pari a quasi il 30% del reddito da lavoro totale) in Italia supera complessivamente quella della metà dei lavoratori italiani con retribuzioni più basse (25,82%). Dal Rapporto emerge che,nella scala sociale 1/3 dei figli di genitori più poveri, sotto il profilo patrimoniale, è destinato a rimanere fermo sullo scalino più basso (quello in cui si colloca il 20% più povero della popolazione), mentre il 58% di quelli i cui genitori appartengono al 40% più ricco, manterrebbe una posizione apicale.e il 13% degli under 29 si trova in condizione di povertà lavorativa.