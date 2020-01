Di Uomini e Ferro, Cantamessa (FS): "Raccolta rievoca l'Italia del Dopoguerra"

(Teleborsa) - E' stato presentato presso la Biblioteca del Senato il, curato dallaed edito da Rizzoli. La pubblicazione a circa un anno dal lancio ha registrato un grandissimo successo di pubblico, così come le numerose iniziative messe in campo dalla Fondazione FS (mostre, serie TV, tour sui treni storici ecc.)., in una intervista rilasciata a Teleborsa racconta il perché di questo grande successo di pubblico e parla del ritorno di una "voglia di treno"."E' il racconto del Paese, il, lungo due Guerre che ne hanno cementato l'unità, e il racconto più vero del. Questo testimoniano le foto ed i video reperiti negli archivi della Fondazione ferrovie dello Stato-. E' veramente unnel quale gli italiani rivedono i loro momenti più bui ed i loro momenti più belli, tutti consegnati alla storia dalla macchina fotografica dei ferrovieri dello Stato. Erano infatti tuttiquelli che, soprattutto, si armavano letteralmente di macchina fotografica e raggiungevano la Sicilia e il Brennero in maniera indifferente, per testimoniare ladopo la Seconda Guerra Mondiale. Come non ricordare ladegli italiani negli anni '50 e '60, dalla Sicilia a Torino, la, come a Marghera, Venezia o Sesto San Giovanni e la. Tutti sono arrivati con i treni notturni delle Ferrovie Italiane. Solo questo fa capire quanto il connubio tra Ferrovie e Italia, ancora oggi in prospettiva, sia quanto mai stretto"."Il libro ha avuto un, siamo alla seconda edizione e già non si trova più in tutte le librerie. Il successo, credo, giunga dal fatto che la parte iconografica e archivistica delle Ferrovie mancava da vent'anni nelle librerie ed è stato possibile tornarci grazie al grande lavoro di catalogazione, di censimento e di riordino che la Fondazione Ferrovie dello Stato dal 2013 ha attuato e posto in essere"., stiamo già lavorando per creare dei, affiancando alle fotografie i cinegiornali d'epoca. Un'enfasi meravigliosa in cui si ricostruiscono le grandi sfide e i grandi traguardi tecnici nell'Alta Velocità ferroviaria dagli anni '30 agli anni '60, quindi oltre la carta il video e poi con la tecnologia la realtà aumentata"."E' vero, è tornata una. Io la spiego in maniera molto tecnica:ferroviaria italiana. Noi in treno ci stiamo sempre meno e sempre meglio, un'ora tra Milano e Bologna, un'ora tra Milano e Torino, una tra Roma e Napoli e molto spesso quest'ora sfugge a ciò che vediamo dal finestrino, perché siamo concentrati sui nostri laptop, sui nostri schermi, Ecco perché è tornata questa voglia di treno, perché grazie all'Alta Velocità noi vogliamo assaporare oggi qualcosa che sappia di viaggio e non solo di spostamento. Ecco perché laa e sarà - spero - fortunata lache, così come sono tutti sold out ilungo le linee ferroviarie riattivate"."Questa voglia di treno fa anche coppia con la consapevolezza che un, rispettoso dell'ambiente, non può fare a meno delle Ferrovie e, quindi, in questo corollario poliedrico di foto, video di viaggi e serie TV, il protagonista vincente è per somma gioia di noi appassionati il treno e le Ferrovie Italiane".