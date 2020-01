Telepass Pay Ecosystem: domani premiazione vincitore. E presentazione servizio Next

(Teleborsa) -per lain ambito urbano., una delle grandi città europee dove è maggiormente diffusa la propria piattaforma di servizi digitali, per. L'evento finale è in calendario domanipresso la Fondazione Feltrinelli.Il progetto, lanciato lo scorso settembre e finalizzato a trovare nuove idee per la mobilità intelligente, tramite l'uso degli strumenti della più moderna tecnologia (IOT, AI e Costumer Engagement), ha visto laAll'evento interverrà l'Assessore alla mobilità del Comune di Milano,. L'Amministratore delegato di Telepass,, presenterà, l'innovativa piattaformaper agevolare l'esperienza dellaPreviste due tavole rotonde: "La mobilità intelligente del futuro. Quali nuove opportunità?" e "L'ecosistema della mobilità, tra innovazione, business e sostenibilità" moderate da Massimo Sideri, Editorialista Corriere della Sera e responsabile Corriere Innovazione.