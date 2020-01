Virus cinese, confermata trasmissione da uomo a uomo

(Teleborsa) - Il, della stessa famiglia della Sars, che ha già iniziato a mietere le, èLa conferma, tanto temuta, è arriva da un esperto della Commissione della salute pubblica del governo cinese, Zhong Nanshan, e dalle autorità cinesi che hanno identificato lagià ipotizzata dal Dipartimento di malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità Gianni Rezza.La notizia ha fatto, compreso, anche per la: allerta dunque internazionale con misure di monitoraggio e locandine informative per i viaggiatori in tutti gli scali principali.Intanto, il: il vertice sarà l'occasione per capire se il focolaio "rappresenti un'emergenza di salute pubblica di livello internazionale e quali raccomandazioni dovrebbero essere fatte per fronteggiarla".Nel frattempo, le Borse asiatiche chiudono in calo con. In rosso Tokyo (-0,91%), con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto dopo che l'indice nipponico ha raggiunto i massimi in 16 mesi. In rosso i listini della Cina con Shanghai (-1,4%), Shenzhen (-1,3%) e in forte calo Hong Kong (-2,7%). Male anche Seul (-1%) e Mumbai.