Milano 13:44
43.780 -2,18%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13:44
9.627 -1,84%
Francoforte 13:44
23.644 -1,65%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su OVS

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede il leader dell'abbigliamento in Italia, con un ribasso del 2,20%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che OVS mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,21%, rispetto a +0,91% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Lo status tecnico della società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 4,421 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 4,311. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 4,531.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
