Piazza Affari: si concentrano le vendite su OVS

leader dell'abbigliamento in Italia

FTSE Italia Mid Cap

OVS

indice delle società a media capitalizzazione

società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino

(Teleborsa) - Retrocede il, con un ribasso del 2,20%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,21%, rispetto a +0,91% dell').Lo status tecnico dellaè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 4,421 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 4,311. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 4,531.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)