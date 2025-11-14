Piazza Affari: si concentrano le vendite su OVS

(Teleborsa) - Retrocede il leader dell'abbigliamento in Italia
, con un ribasso del 2,20%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che OVS
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,21%, rispetto a +0,91% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Lo status tecnico della società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 4,421 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 4,311. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 4,531.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)