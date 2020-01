Prevalgono le vendite a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,52%, interrompendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata il 13 di questo mese; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso lo, che ha perso lo 0,27%, chiudendo a 3.320,79 punti. Pressoché invariato il(-0,08%); in lieve ribasso lo(-0,26%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,88%),(-1,09%) e(-1,07%).Al top tra i(+1,59%),(+1,26%),(+0,69%) e(+0,56%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,35%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,99%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,48%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,41%.Tra i(+7,19%),(+3,83%),(+3,24%) e(+2,82%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,14%.Crolla, con una flessione del 5,76%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,23%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,98%.