Generali, Sesana: mercato sfidante ma opportunità per crescita

Generali

(Teleborsa) - "In questo contesto di mercato sfidante,. Nonostante le numerose sfide date dallo scenario macroeconomico,, come quello del welfare integrato e dell'innovazione, con la connected insurance". Cosìe Global Business Lines, nel corso di un convegno organizzato da Ispi in Assolombarda."Siamo già molto presenti nel settore del welfare integrato, siamo leader di mercato, contiamo ancora di crescere e, soprattutto - ha aggiunto Sesana - die ci vedano come partner di vita delle persone attraverso la prevenzione, che è parte integrante dei nostri servizi"."Sono convinto - ha concluso - che sia possibile un, ma ciò può essere realizzato solo attraverso uno sforzo di sistema".