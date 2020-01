IEG, Sigep e VicenzaOro: Patrizia Cecchi a Teleborsa su bilancio due Fiere

(Teleborsa) - Due manifestazioni in contemporanea di Italian Exhibition Group concluse ieri mercoledì 22 gennaio. A Rimini Sigep 2020 dedicata al Food Service e Vicenza Oro nella città veneta. Teleborsa ha intervistato telefonicamente Patrizia Cecchi, Direttore Fiere Italia."Molto soddisfatti, siamo veramente orgogliosi. Diciamo solo due numeri:"Sono molti, sono molti. Diciamo i principali: il primo,. Quindi questo è un punto di forza. Un altro punto di forza è quello di avere sul territorio le radici e dei legami di espressione, di competenza professionale, di vocazione a questi comparti e di storicità nella conoscenza e nell'expertive".. Già quest'anno hanno partecipato alle nostre manifestazioni tanti buyer internazionali. Abbiamo quote di percentuale di buyer, il 60 per cento per il mondo dell'oreficeria, il 20 per cento per il mondo del Food Service.in in questi due sistemi industriali: il Food Service da un lato e il mondo della gioielleria dall'alto".