Taglio parlamentari, Referendum: dopo ok Cassazione, le possibili date per il voto

(Teleborsa) - Ultima parola sulallela decisione, dunque, spetterà agli italiani. È quanto stabilito dal, con ordinanza depositata nella giornata di ieri, mercoledì 23 gennaio.Si legge nel testo dei Giudici: “sul testo di legge costituzionale recante ‘modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari’, sorretta dalla firma di 71 Senatori,ed ha accertatoPer quanto riguarda la data del referendum, la convocazione spetta al Presidente della Repubblica con un suo decreto "su deliberazione del Consiglio dei ministri" che verrà appositamente convocatgiorno in cui è stata depositata l’ordinanza della Cassazione che ha dato il via libera all'iniziativa.dunque, Palazzo Chigi deve decidere in quale data convocare le urne, decisione che deve essere presa in un periodo compreso tra ilgiorno successivo allo svolgimento del Consiglio dei Ministri. Si potrebbe, dunque, votare traper la pronuncia della Cassazione, che ha dato il via libera al referendum sulla legge costituzionale relativa alla riduzione del numero dei parlamentari” è stata espressa dallapromotrice della raccolta firme tra i parlamentari.“Non vedo l’ora di confrontarmi nella campagna per il referendum.aveva detto l’allora capo politico del M5sIlper il quale- consentirà ai cittadini di esprimersi sullacheil numero dei parlamentari: