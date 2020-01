Ambienthesis, vince gara nel Comune di Mazzano

Ambienthesis

(Teleborsa) -fa sapere che il comparto Bonifiche si occuperà di un’ulteriore importante attività di risanamento ambientale, avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di “messa in sicurezza permanente/bonifica della ex discarica di Ciliverghe”, nel Comune di Mazzano (BS), relativi al Lotto 1B con opzione, già prevista, per il Lotto 2.Tali lavori, aggiudicati al Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui Ambienthesis è mandataria con una quota del 60% ed aventi un importo complessivo (Lotto 1B + Lotto 2) pari a circa 3,9 milioni di Euro, dei quali circa 2,3 milioni di Euro di competenza di Ambienthesis, avranno inizio nel prossimo mese di aprile e si svolgeranno su un arco di tempo totale di 20 mesi.L’intervento - spiega una nota - si prefigge diattraverso, da un lato, le attività di ripristino della copertura impermeabilizzante della discarica medesima, dall'altro, la messa in sicurezza della falda sospesa, nonché l’adeguamento e l’integrazione dei sistemi di emungimento del percolato e di captazione del biogas.