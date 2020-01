Appuntamenti e scadenze: settimana del 27 gennaio 2020

Luve

Whirlpool

3M Company

Apple

De'Longhi

Ebay

Lockheed Martin

Pfizer

Starbucks

Abitare In

Aeffe

At&T

Boeing

Facebook

General Electric

Invesco

Mastercard

Mcdonald's

Microsoft

Nasdaq

Paypal Holdings

Safilo Group

T. Rowe Price Group Inc T Rowe Price

Tesla

Abitare In

Amazon Com

Baxter International

Coca-Cola

Eli Lilly

Levi Strauss

Nintendo Co Nintendo

Northrop Grumman

Tod's

Visa

Caterpillar

Chevron

Colgate-Palmolive

Exxon Mobil

Honeywell International

Manpowergroup

Neodecortech

(Teleborsa) -China - Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festivitàSingapore - Borsa di Singapore chiusa per festivitàHong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festivitàTesoro - Comunicazione medio-lungo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodoIVA Comunitaria - Elenchi Intrastat trimestrali - Presentazione per via telematica degli elenchi Intrastat relativi al 4° trimestre 2019.IVA Comunitaria - Elenchi Intrastat mensili - Presentazione per via telematica degli elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Dicembre 2019.Tesoro - Asta CTZ - BTP€i- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodoBanca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in ItaliaTesoro - Asta BOT- Assemblea: Bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodoTesoro - Asta medio-lungo; Regolamento CTZ - BTP€i- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodoBanca d'Italia - Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Conti finanziari settoriali; Altre Istituzioni finanziarie; €-coin; Operazioni delle Amministrazioni pubblicheTesoro - Regolamento BOT- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: BilancioTasse Automobilistiche - E’ l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di tutti gli autoveicoli con bollo scadente a Dicembre 2019 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di Dicembre 2019.UniEmens - Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori dipendenti e assimilati.Libro unico del lavoro - Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.Esenzione canone Rai - Scade il termine per la presentazione della richiesta di esenzione canone Rai all’Agenzia delle entrate per l’anno 2020.Imposta di Registro - Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-01-2020.