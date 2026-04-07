Eventi e scadenze del 7 aprile 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Martedì 07/04/2026

Appuntamenti:

BCE - Consiglio Direttivo della BCE: primo giorno del ritiro annuale ospitato dalla Banque de France

EIA (U.S. Energy Information Administration) - Pubblica l'outlook sull'energia

Banca d'Italia - Le riserve ufficiali della Banca d'Italia

11:30 - Pavia Innovation Week - Evento inaugurale - Aula Magna Università degli Studi di Pavia - Evento inaugurale della prima edizione del festival gratuito dedicato all'innovazione scientifica, tecnologica e culturale, con oltre 40 eventi e più di 80 ospiti italiani e internazionali. Promotori: Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, Assolombarda, Comune di Pavia, Università degli Studi di Pavia e Principia. Saranno presenti, tra gli altri, Alvise Biffi, Presidente Assolombarda e Andrea Prete, Presidente Unioncamere

16:00 - Camera dei Deputati - Basi militari italiane, informativa ministro Crosetto - Montecitorio - Informativa urgente del Governo sull'utilizzo delle basi militari nel territorio italiano da parte delle Forze armate statunitensi. Interviene il Ministro della Difesa, Guido Crosetto

16:00 - IIF - IMF Global Financial Stability Report (GFSR) - Washington - L'Institute of International Finance (IIF) presenta il lancio del Capitolo 2 del Rapporto sulla Stabilità Finanziaria Globale (GFSR) dell'IMF di aprile 2026 "Il Ruolo Crescente degli Investitori Non Bancari nelle Finanze dei Mercati Emergenti: Opportunità e Rischi", che esamina il ruolo degli investitori non bancari (fondi investimento, hedge fund, private credit) nei mercati emergenti: opportunità di finanziamento, rischi per la stabilità e implicazioni per policymaker e regolatori

Borsa:

Hong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BOT

Aziende:

I.Co.P - Assemblea: Bilancio

Levi Strauss - Risultati di periodo

LU-VE Group - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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