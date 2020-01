Italgas schiva le vendite a Piazza Affari grazie a Kepler Cheuvreux

Italgas

(Teleborsa) - Si muove in frazionale rialzo il titolo, che allunga il passo mettendo a segno un progresso dello 0,86%, a fronte delle vendite generalizzate che hanno colpito l'intero listino milanese con gliA dare linfa alle azioni contribuisce la valutazione positiva degli analisti di Kepler Cheuvreux. L'ufficio studi ha ritoccato all'insù la raccomandazione sul titolo portandola a "buy" dalla precedente "hold" conA livello comparativo su base settimanale, il trend delevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5,909 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 5,803. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6,015.