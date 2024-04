Borse europee deboli. BCE verso primo taglio tassi a giugno

S&P-500

(Teleborsa) -, nel giorno della BCE che, come da attese, ha confermato i tassi di interesse, con la probabilità di un taglio a giugno che resta elevata. La presidente della banca centrale europea, Lagarde, oltre a sottolineare che la BCE è "indipendente dalla Fed”, ha precisato che l’andamento della politica monetaria è subordinato ai dati in attesa da aprile a giugno. Senza direzione intanto l'sulla borsa a stelle e strisce, dopo prezzi alla produzione di marzo che si sono attestati sotto le attese degli analisti. Tuttavia, ora gli analisti escludono un primo taglio dei tassi d’interesse a giugno.Sul mercato valutario, lieve calo dell', che scende a quota 1,072. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,50%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,43%) si attesta su 84,98 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +141 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,86%.calo deciso per, che segna un -0,78%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,47%, e piccola perdita per, che scambia con un -0,27%. Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre lo 0,96%; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 35.887 punti.A Piazza Affari ilnell'ultima seduta è stato pari a 2,67 miliardi di euro, in calo del 6,68%, rispetto ai 2,86 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,61 miliardi di azioni, rispetto ai 0,79 miliardi precedenti.di Milano, troviamo(+2,06%),(+1,04%),(+0,81%) e(+0,80%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,06%.Scende, con un ribasso del 3,89%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,54%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,48%.del FTSE MidCap,(+4,61%),(+3,49%),(+2,41%) e(+1,94%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,08%.Crolla, con una flessione del 5,44%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,44%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,71%.