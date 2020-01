Ricerca: 70 milioni di euro nel 2020 per agroalimentare e risorse idriche

(Teleborsa) -Questi i dati diffusi dalil programma che promuove attività congiunte di ricerca e innovazione nel settore agrifood trae ilPer fare il punto sui bandi di quest'anno il prossimopresso la sede del dicastero retto dasi terrà un info-day che vedrà la partecipazione delStando ai dati del 2019– fa sapere Prima – ha ottenuto "ottimi risultati" con il, di cui 34 vedono la partecipazione italiana, per un totale di 70 unità di ricerca coinvolte ea loro beneficio. I 48 progetti, selezionati secondo la valutazione di, si sommano ai, per un valore complessivo di. Ciascun progetto vede la partecipazione di almeno un ente di ricerca della costa Sud del Mediterraneo. Riguardo ai, 6 riguardano la gestione delle risorse idriche, 15 sono relativi all'area agricoltura sostenibile, 11 alla filiera agroalimentare e 2 infine all'area Nexus che include progetti trasversali alle tre tematiche principali di Prima.Complessivamente, grazie a bandi che hanno raddoppiato il finanziamento per i progetti di ricerca, lo scorso annoInoltre per le proposte capaci di collegare le tre aree di intervento del programma – gestione efficiente delle risorse idriche, agricoltura sostenibile e filiera agro-alimentare – sono state introdotte ulteriori risorse economiche.