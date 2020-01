Salvatore Ferragamo, ricavi a 1,38 miliardi nel 2019 (+2,3%)

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) - Il Gruppoha chiuso il 2019 concon una crescita del 2,3% a tassi di cambio correnti (+1,3% a cambi costanti) rispetto all'esercizio 2018. Lo fa sapere la società aggiungendo che i Ricavi delhanno registrato un aumento del 2,1% a tassi di cambio correnti e sono rimasti stabili (-0,1%) a cambi costanti.L’areasi riconferma il primo mercato in termini di Ricavi per il Gruppo, in aumento del 1,1% (+0,7% a tassi di cambio costanti), rispetto all'esercizio 2018. In particolare, i negozi diretti inhanno registrato un solido aumento delle vendite, pari al +13,8% nell'intero esercizio 2019 (+12,6% a tassi di cambio costanti).2019 nell'area ha continuato ad essere, dove le vendite retail sono scese a cambi costanti di oltre il 50% rispetto al quarto trimestre del 2018.L’areaha registrato, nel corso dell’esercizio 2019, un aumento dei Ricavi del 5,3% (+5,1% a tassi di cambio costanti) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un'ulteriore accelerazione nel quarto trimestre (+9,4% a tassi di cambio costanti) soprattutto grazie alla performance a doppia cifra del canale retail.L’area delha registrato, nel corso del 2019, un aumento dei Ricavi pari allo 0,7% (-0,6% a tassi di cambio costanti), rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2018, con un andamento positivo nel quarto trimestre 2019 (+2,2% a tassi di cambio costanti).Ilnell'esercizio 2019 ha registrato una diminuzione dei Ricavi dello 0,5% (-2,8% a tassi di cambio costanti), penalizzato soprattutto nell'ultimo trimestre dell’anno (-9,5% a tassi di cambio costanti) dall'aumento dell'imposta sui consumi da ottobre 2019.L’area delha registrato un aumento del 7,1% (+4,6% a tassi di cambio costanti).