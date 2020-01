Nestlé in Italia, impegno rinnovato per il "Sistema Paese"

(Teleborsa) - Nestlé, storico brand tra i più conosciuti e apprezzati in Italia, conconsolidando la sua presenza. Tra gli obiettivi principali, presentarsi con l'immagine di industria positiva e trasparente, non solo coerentemente alla qualità dell'esperienza di consumo, ma anche al benessere del consumatore.in un incontro a Milano, secondo cui è indispensabile generare una "maggiore fiducia per mantenere questo potenziale".Fondata nel 1866 e presente in Italia dal 1875,. L'Italia è risorsa fondamentale per un'Azienda che, benché presente in 190 paesi, ha il 74% dei fornitori italiani.. Bisogna aumentare la fiducia nelle Aziende, per cui aumentare la trasparenza è indispensabile; se non riesci ad essere trasparente non c'è futuro: affidabilità e trasparenza sono indispensabili per la crescita aziendale".Coerentemente a questo obbiettivo,. Le coordinate di Nestlé in questo senso sono chiare: diminuire drasticamente l'utilizzo di(già investiti 2 miliardi di franchi svizzeri),nella filiera produttiva, non solo relativamente alla produzione industriale, ovvero gli scarti di produzione che vengono riciclati internamente o rivenduti. Obiettivi questi ai quali si aggiungono una serie di misure mirate alla maggiore, a cominciare dalla riduzione del 5% della quantità di zucchero nei prodotti e del 10% di sale, peraltro già ridotti dal 2000 rispettivamente del 34% e del 20%.