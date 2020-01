Retribuzioni in modesto aumento. Cresce tempo rinnovo contratti

(Teleborsa) - Nel 2019, lamostra un, a seguito delper quasi la. E' quanto rileva l'nel rapporto di dicembre, che rileva però ungrazie alla- Alla fine di dicembre 2019, inazionali in vigore per la parte economica () riguardano- circa 6,9 milioni - con un monte retributivo pari al 53,4% del totale. Nel corso del2019 sono statiestrazione di minerali energetici e petrolifere, lapidei, energia elettrica, autorimesse e autonoleggi e gas e acqua - e ne sono scaduti due, conciarie e alimentari. I contratti che a fine dicembre 2019 sonoerano, per un totale di circa(44,6% del totale), valore in diminuzione rispetto alla fine del trimestre precedente.- Nel corso del 2019 è aumentato il, che passa da 10,6 aper i lavoratori con contratto scaduto.- A dicembre,orarie restaprecedente esu anno. In particolare, l’aumento è stato dello 0,9% per i dipendenti, dello 0,4% per quelli deiprivati e dello 0,7% per quelli della. I settori che presentano gli aumenti tendenziali più elevati sono quelli dell’estrazione di minerali (+1,8%), dell’energia e petroli (+1,7%), dell’energia elettrica e industria chimica (entrambi +1,5%). L’incremento è invece nullo per i settori del commercio, delle farmacie private, delle telecomunicazioni e degli altri servizi privati., la retribuzione oraria media èrispetto all’anno precedente. Aumenti superiori alla media si registrano per l’intero settore pubblico (+1,9%) e, nel settore privato, per l’agricoltura (+1,8%) e l’industria chimica (+1,5%).