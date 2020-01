Web tax, OCSE: impegno su soluzione entro l'anno ma preoccupa veto USA

Google

Apple

Facebook

Amazon

(Teleborsa) - I rappresentanti didel mondo si sono riuniti in questi giorniper affrontare la spinosa questione dellasu cui è in atto un durissimo braccio di ferro fra l'Europa e l'amministrazione Trump. L'obiettivo è cercare disu come, i cosiddetti GAFA ().fra i 137 hanno ribadito il loroa trovare una, ma hanno anche espresso timori per leIn un comunicato congiunto diffuso al termine delle due giornate di incontri, molti paesi hanno manifestatorispetto allache Washington vorrebbe introdurre nell'accordo. Gli Usa hanno proposto di prevedere una condizione, definita, che potrebbe portare all'introduzione del, permettendo quindi ai colossi digitali di non sottoporsi alla nuova tassa.