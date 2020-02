Garante privacy multa Tim di 27,8 milioni di euro per abuso di telemarketing

(Teleborsa) -causa di violazioni che hanno interessato alcuni milioni di persone. Violazioni, che in caso accertato e reso noto in una nota del Garante, hanno riguardatoMa oltre alla sanzione,. In primo luogo, il Garante della privacy a provveduto a imporre a Tim il. Divieto esteso a quanti presenti in black list e dei "non clienti" che non avevano espresso il consenso. L'indagine dell'Authority aveva preso il viaAltre irregolarità attribuite a Tim nel trattamento dei dati riguardano anche l’offerta di concorsi a premi e la modulistica sottoposta agli utenti. Le indagini svolte. Risultano, infatti, anche alcune centinaia di migliaia di. Ciò pernei confrontiincaricati della presentazione di promozioni e offerte.Sempre per il settore della telefonia mobile,, anziché a intero mese.