Autogrill ricavi 2019 in forte crescita con aeroporti e Nord America

Autogrill

(Teleborsa) -ha annunciato i risultati preliminari dell'esercizio 2019, che chiude condi euro, inrispetto al 2018 a cambi correnti e del 3,5% a cambi costanti. La(a parità di perimetro) dei ricavi di attesta, trainata dal canalee dal buon andamento del mercato del. Quest'ultimo mercato conferma la forte crescita like for like trainata dal canale aeroportuale (+4,5%).Nel segmento, invece, la crescita dei ricavi è stata trainata principalmente dal contributo positivo dellenette e dalla crescita like for like positiva nel canale aeroportuale in, parzialmente compensato da un andamento più debole del traffico aeroportuale in Nord Europa e Olanda. In, la crescita like for like positiva dei ricavi, in progressivo miglioramento nella seconda metà dell’anno soprattutto, ha in parte compensato l’impatto negativo dell’ottimizzazione della presenza del Gruppo nella regione.Guardando ai vari canali, nell'si registra una crescita dei ricavi del 12,3%, nel canaleuna diminuzione del 4,2% (-5,5% a cambi costanti) e sugli altri canali una crescita dei ricavi dell’8,2% (+7,5% a cambi costanti).Per l’esercizio 2019, Autogrill, escluso l’impatto del principio contabile IFRS 16, nell'intervalloed un(escluso impatto IFRS 16) dLe azioni Autogrill oggi trattano in frazionale rialzo in Borsa, dove mantengono un guadagno dello 0,65%.