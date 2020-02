Dazi, Cina annuncia dimezzamento su 75 miliardi di prodotti Usa

(Teleborsa) - UnA partire dal prossimo 14 febbraiodando così il via allasiglato da Washington e Pechino il mese scorso. Per la stessa data è previsto un abbassamento dei dazi Usa su una serie di merci cinesi.Il provvedimento annunciato dalriguarderà l'i cui diritti doganali, a seconda dei prodotti, verranno tagliati dal 10 a 5 per cento e dal 5 al 2,5 per cento.La notizia questa mattina ha spinto gli acquisti sull'azionario in Asia e sullo yuan, salito sui massimi da due settimane, e favoritol'che proseguono stabilmente in rialzo.