Taglio al cuneo fiscale: le novità nel decreto in Gazzetta

(Teleborsa) - Da luglio prenderà ufficialmente il via il taglio del cuneo fiscale . Il, precedentemente approvato nel Consiglio dei Ministri n. 24 del 23 gennaio 2020, è statoIn totale, per la riduzione del cuneo fiscale sugli stipendi dei lavoratori dipendenti, sono statiNel dettaglio il testo prevedeL'articolo 1 del provvedimento introduce unper chi ha un reddito annuo. Per i redditi da 26.600 euro a 28.000 euro sarà, invece, attivato un incremento di 100 euro al mese in busta paga.mentre per gli anniper ogni anno.è prevista, per i soli sei mesi del 2020, una detrazione fiscale equivalente (pari a 480 euro rimodulati) che decresce fino ad arrivare al valore di 80 euro per un reddito di 35mila euro lordi. L'importo del beneficio va poi a decrescere fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40.000 euro di reddito.Latra lavoratori dipendenti privati e pubblici, aumenta di 4,3 milioni, passando da 11,7 milioni che percepiscono il bonus Renzi a 16 milioni di lavoratori. Il provvedimento(magistratura, presidenza del Consiglio, carriere diplomatiche e prefettizie, Authority, dirigenza).