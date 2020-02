UE, Piani nazionali energia e clima presentati da 19 Paesi

(Teleborsa) -tra i quai, hanno presentato, ad oggi, i loro Piano nazionali integrati perprevisti dal quadro europeo che ha fissato obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del(rispetto ai livelli del 1990). Lo ha riferito aun Portavoce dellaannunciando che saranno inviate delle lettere ai ministri competenti degli Stati membri in ritardo, perIl quadro europeo per ilche comprende anche altri due obiettivi chiave per il, l'aumento ad almeno ildella quota prodotta da fonti rinnovabili nel consumo finale di energia, e un miglioramento almeno deldell'efficienza energetica (entrambi questi obiettivi sono stati rivisti al rialzo nel 2018), prevedeva che iriguardanti il periodofossero presentatiche li hanno presentati finora sono:Gli obiettivi delper clima ed energia saranno comunque rivisti e resi più ambiziosi per adeguarli alla nuova strategia UE che punta allaentro ile proprio in quest'ottica, la Commissione presenterà una- Intanto, si continua a discutere di"Leregistrate in queste ore in Antartide sono davvero scioccanti, ma purtroppo non ci sorprendono, dal momento che questa regione si sta riscaldando insieme al resto del Pianeta". Lo ha detto, a capo di una spedizione scientifica di Greenpeace in corso nell'Oceano Antartico, commenta quanto rilevato dalla base di ricerca argentina Esperanza."Pere altriunici come questo, dobbiamocombustibili fossili e sottoscrivere un nuovo trattato globale che permetta di tutelare almeno il, conclude Bengtsson.