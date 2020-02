Assiom Forex, Visco: "Vigilanza Bankitalia intensa. Rischi al ribasso su PIL"

(Teleborsa) -anche a seguito del rallentamento economico europeo e globale. Con queste considerazioni il Governatore della Banca d'Italia,, ha dato il via al suo intervento al, a Brescia.Visco ha ricordato che iprovenienti dagli indicatori congiunturali più recenti sono contrastanti e che ledi Via Nazionale formulane nell'ultimo bollettino economico "prefigurano unaquest'anno" , maGravano, tuttavia- ha ricordato il Governatore - citando quelli relativi alglobale, allaed all'imprevista diffusione del. "Stiamo valutando l'impatto del Coronavisrus sull'economia italiana, è difficile stimare gli effetti", ha detto Visco, facendo un parallelo con la Sars ed ipotizzando unstimabile inIn- ha affermato il numero uno di Palazzo Koch - i mercati si stanno avvantaggiando della, ma resta unalegata alle prospettive di medio termine della crescita e della finanza pubblica, che si riflette sullo Spread, che si conferma ad un livello doppio rispetto a quello di Paesi come la Spagna e il Portogallo, per essendo recentemente sceso sotto i 140 punti. ", - ha aggiunto - oltre allenei confronti del disegno europeo, lesull'attuazione, o sulle eventuali misure sostitutive, degli(IVA, Ndr) previsti dalle clausole di salvaguardia". In questo contesto ha affermato Visco - appareal programma didel Governo e portare avanti, rivedendo in ottica complessiva ile riducendo l'incertezza normativa "che frena gli investimenti privati".Visco ha ricordato cheanche sulle banche di piccola dimensione e viene svolta "nel pieno rispetto della natura di impresa dell'attività bancaria, oltre che delle disposizioni di legge, senza".Il Governatore ha fatto un cenno alla situazione delle banche, ricordando il ruolo cruciale per l'economia e le criticità. "Sono necessarie consistenti economie di scala e di scopo per finanziare con profitto l'economia reale", citando il nodo deie lea difficoltà delle banche di condurre. Uno senario che, che hanno difficoltà a generare redditività e contenere i costi oltre che di accedere al mercato dei capitali.- ha sottolineato - gliche si occupano della gestione del risparmio. Il rapporto tra costi e ricavi delle piccole banche tradizionali, pari al 72% - ha spiegato il Governatore - è in media più elevato di quello dei grandi gruppi significativi (66%) e di quello degli intermediari specializzati (64%).Il Governatore ha fatto cenno al- Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed agli interventi preventivi di tutela del risparmio. "Nella gran parte dei casi - ha sottolineato - gli interventi preventivi hanno consentito di gestire con successo le situazioni di difficoltà". Rispetto alle Bcc, Visco ha affermato che occorre "procedere con tempestività alla riduzione delle spese e alla razionalizzazione della rete distributiva, affrontando con decisione i casi di singole Bcc in difficoltà" e che la vigilanza europea "è consapevole che non si possa richiedere alla banche cooperative gli stessi obiettivi di redditività" delle banche più grandi, ma "questa deve essere sufficiente a mantenere adeguati livelli di capitale".Non poteva mancare una cenno alla, rispetto alla quale Bankitalia ha sempre negato una responsabilità nella crisi. "Considero privo di fondamento e altamente offensiva l'insinuazione di una estrema accondiscendenza dei vertici della Banca d'Italia", ha detto Visco, negando anche l'ipotesi di "conflitto di interessi" dell'Istituto.