Tempi stretti per le sorti di Air Italy

(Teleborsa) - A due anni esatti dalla ridenominazione di Meridiana in, la compagnia aerea con quartier generale a Olbia vive una situazione di, messa alle corde danell'ultimo anno e dalladisposto a ricapitalizzare ed entrare nel pacchetto azionario., che condetiene il 51% di Air Italy, avrebbe espresso la chiara volontà dinella società. Azione che non sarebbe permessa a, in forza del 49% non superabile.L’idea di fare di Air Italy la maggiore compagnia aerea italiana è relegata al momento nel libro dei sogni. Ilprevedeva una flotta di, avendo come base operativa principale, pur mantenendo l’attività strategica di collegamenti dalla Sardegna.Attualmente la, di cuiimpiegati sul lungo raggio. Ma proprio oggi e domani risultano cancellati i voli programmati per Accra e Lagos., come nel resto del mondo, sono rimasti i, che la compagnia ha sostituito con contratti di noleggio, uno dei quali, sottoscritto con Bulgaria Air, è stato sospeso da alcuni giorni.Air Italy, in attesa delle decisioni che saranno assunte dall’