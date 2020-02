Def, Gualtieri: "Cresce reddito medio disponibile"

(Teleborsa) - Unae una. Queste le tendenze emerse dallainviata dalal Parlamento.La Bes è volta a evidenziare la, inteso nelle sue molte dimensioni sociali, ambientali ed economiche. "Si tratta di un utile strumento per valutare i progressi nella realizzazione degli obiettivi di policy ed eventualmente riorientare le scelte pubbliche" ha sottolineato Gualtieri, spiegando che l'obiettivo della Relazione è documentare "come leintervengano positivamente su molteplici aspetti, dall'inclusione sociale all'ambiente, dal lavoro al benessere economico, dalla salute all'istruzione".Dalla Relazione emerge, in particolare, un, quando era pari a poco più di 23 mila euro, con unaQuesto perché – spiega il Mef – l'ultima manovra di bilancio si è concentrata "sullasui redditi da lavoro, associando a questa misura ulteriori interventi relativi ai rinnovi contrattuali e nuove assunzioni nel pubblico impiego, risorse aggiuntive per gli investimenti e misure per la famiglia, fra le quali l'immediato potenziamento dele l'istituzione di undal prossimo anno".La Bes registra, inoltre, una diminuzione considerevole dell'. Le misure destinate ale alla riduzione delle disuguaglianze (ilprima e in seguito il) mostrano – secondo quanto emerge dalla Relazione – effetti già evidenti destinati a rafforzarsi nel corso del 2020. Segnando un'inversione di tendenza rispetto all'ultimo decennio diminuisce inoltre l'indice di povertà assoluta.Ladedica inoltre particolare attenzione all'ambiente, con, destinati al finanziamento di investimenti per la sostenibilità ambientale, e i primi passi verso un'imposizione fiscale maggiormente orientata verso la salute e la riduzione dell'inquinamento. Le stime presenti nella Relazione 2020 indicano ad esempio che leIl governo illustrerà i propri obiettivi aggiornati per gli indicatori Bes in un allegato al Documento di economia e finanza in aprile.