Intesa, Messina: zero probabilità di aumentare prezzo, non parliamo con singoli soci Ubi

(Teleborsa) - Non c'è nessuna probabilità dianche se lo chiederà il Cda di. Lo ha chiarito l'Amministratore delegato diin un'intervista a Bloomberg Tv. "Non so cosa il board deciderà, sono liberi di decidere quel che è meglio per gli azionisti, ma ci sonodi aumentare il prezzo di offerta", ha detto Messina.L'Ad di Intesa ha poi precisato che si tratta di ", se gli investitori saranno felici entreranno nell'operazione, altrimenti continueremo come Intesa Sanpaolo" re che. "Non voglio entrare in discussioni con singoli investitori di UBI parlo coi miei investitori e probabilmente possono essere gli stessi in Intesa e UBI. Saremo felici se aderiranno alla proposta", ha detto.di Intesa nel caso in cui l'operazione dovesse fallire, Messina ha risposto: ". Sono comunque positivo su questa operazione e credo che gli azionisti di UBI decideranno di aderire alla nostra offerta. Non bisogna dimenticare chedi mercato e con questa transazionenon solo dell'Eurozona. Ma noi continueremo a raggiungere i nostri risultati con il piano che stiamo realizzando, avremo dividendi significativi perché avremo una significativa generazione di utili e una solida posizione di capitale".Secondo l'Ad di Intesa. "E' impossibile per una banca come la nostra, che è una delle banche più forti in Europa, fare una transazione senza alcuna implicazione positiva da parte del Supervisore. Nelle mie attese questa operazione è completamente in linea con le aspettative del Supervisore. Secondo il mio punto di vista - ha osservato - in Europae la nostra è a prima mossa in Europa per creare un campione più forte ma, secondo me,".Messina ha poi sottolineato che. "L'unico modo di fare una acquisizione - ha chiarito - è fare una proposta e poi. Come è possibile fare una acquisizione in modo differente? Se fai una operazione tra eguali, puoi farla ostile o amichevole, ma se fai una acquisizione e parliC'è l'insider trading, ci sono molte conseguenze".Infine, Messina ha affermato di voler completare la sua carriera proprio in Intesa Sanpaolo. "E' la mia casa, è la mia famiglia e spero che anche le persone di Ubi vengano nella mia famiglia. Vorrei completare la mia carriera in Intesa Sanpaolo e vorrei stare qui per sempre. Per gli altri player - ha concluso - è chiaro che c'è una dinamica anche collegata al futuro possibile M&A. Ma per Intesa Sanpaolo io voglio stare qui fino alla fine della mia carriera".