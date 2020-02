Fincantieri, accordo con Marakeb in campo automazione

(Teleborsa) - Firmato daunper esplorare opportunità diLe due società – si legge in una nota – "intendono avviare una valutazione incrociata delle attuali soluzioni di automazione adottate da Fincantieri e di quelle brevettate di Marakeb Technologies per esplorare la possibilità di sviluppo congiunto di applicazioni sui diversi tipi di nave del portafoglio prodotti di Fincantieri".Siglata allala partnership, "ambisce a stabilire future opportunità commerciali nei mercati dell'area e in quelli internazionali attraverso l'unione della reputazione di Marakeb nele nele il forte interesse di Fincantieri per l'integrazione delle nuove tecnologie e la sua espansione su scala globale"."Marakeb Technologies – ha affermato– mira a espandere le sue capacità nel campo dell'automazione attraverso una partnership strategica con Fincantieri. I nostri punti di forza comuni nell'integrazione di tecnologie senza pilota ci consentiranno di creare opportunità uniche negli Emirati Arabi Uniti e all'estero".Per ill'accordo con il provider di soluzioni di automazionerafforza Fincatieri "sotto molteplici aspetti" e l'intesa darà "un impulso importante per lo sviluppo di soluzioni all'avanguardia".