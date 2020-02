Rimborsi e bonus per biglietti treni

(Teleborsa) - Sono molti coloro i quali hanno rinunciato a viaggiare da e verso le regioni interessate da contagio coronavirus.Ilha comunicato che ", un biglietto per viaggi su Frecce, Intercity, Intercity Notte e Regionale,riconoscerà ilindipendentemente dalla tariffa acquistata. Più in particolare, i biglietti per viaggi su Frecce, Intercity, Intercity Notte e per viaggi misti Frecce, Intercity, Intercity Notte e Regionale, saranno rimborsati con un bonus elettronico di importo pari al valore del biglietto acquistato, utilizzabile entro un anno dalla data di emissione del bonus stesso. Per i biglietti del trasporto regionale, il rimborso avrà luogo in denaro".rende noto che "per i clienti che rinunciano aip.v. nelle zone interessate dal contagio epidemiologico" sono "(incluso) per viaggi dal 24/02/2020 al 01/03/2020 (incluso). Le tratte interessate sono da/per le zone impattate del Nord Italia. Restano al momento escluse Campania (Salerno e Napoli), Lazio (Roma) e Toscana (Firenze)".