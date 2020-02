AVIO, Bottaro: "Rugby rappresenta valori condivisi dall'azienda"

(Teleborsa) - "La risorsa più preziosa di un'azienda sono le persone che vi lavorano, da qui il costante impegno di Avio a favorirne il percorso professionale e personale. Da sempre le nostre attività di Ricerca e Sviluppo – ha spiegatoin occasione della presentazione dell'azienda come Official Partner e Main Sponsor della Sezione Rugby AS Luiss – sono fortemente legate al mondo universitario. Iniziare questa collaborazione con l'Università Luiss è l'ennesima riprova della nostra volontà ad aprire le porte dell'azienda a una fascia giovane e attiva come quella degli studenti universitari"."Nasce dal fatto che Avio ha, tra i suoi valori, anche i valori sportivi. Da tanti anni Avio persegue questi valori e cerca di spingere tutti gli sport, anche all'interno dell'azienda. Quando mi è stato proposto da Paolo Del Bene di sponsorizzare una delle squadre della Luiss ho scelto uno sport di squadra che è il rugby. Uno sport contraddistinto dalla bellissima metafora del passaggio indietro. Applicata alle aziende significa coinvolgere i lavoratori che sono rimasti indietro, portando i colleghi a raggiungere insieme la meta quindi un traguardo aziendale comune e condiviso. Speriamo che questa partnership possa portare sempre più in alto questi valori comuni allo sport e alle società. Non ci dimentichiamo che, in molte attività di formazione e team building, il rugby è stato utilizzato come metafora fondamentale per rappresentare alcuni valori dello sport e dell'azienda"."Speriamo di fare un doppio lancio. Sicuramente il lancio del nostrosarà nell'ultimo trimestre del 2020 anche se dobbiamo ancora definire il mese che sarà compreso tra ottobre e dicembre. Sempre nell'ultimo trimestre ci sarà il lancio della squadra di rugby che dovrebbe debuttare in C2. L'obiettivo è portarla, negli anni, a livelli molto più alti rispetto a quello di ingresso. Un sfida che cogliamo con tutte le difficoltà del caso dal momento che non utilizziamo professionisti ma studenti universitari. Dunque una sfida nella sfida".