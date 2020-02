Partnership con Avio per il rugby, Luiss: "Grande valore per l'Ateneo"

(Teleborsa) - "Una partnership economica ma anche, e soprattutto, la possibilità per 35 ragazzi Luiss di continuare a praticare il rugby in un contesto importante come quello dell'Università". Per ill'"rappresenta une una grande determinazione".Intervistato da Teleborsa in occasione dellaDel Bene ha tracciato gli obiettivi futuri. "Intanto – ha affermato – cominciamo a puntare al, poi abbiamo iniziato con il. Siamo molto fiduciosi del fatto che questa operazione ci possa continuare a dare valore aiutandoci a formare questa squadra e, perché no, ad". Ilprimo sport a essere rappresentato all'interno dell'Università. Tracciando l'evoluzione del rugby in ambito Luiss, il Presidente dell'associazione sportiva di Ateneo ha, invece, parlato di una "tradizione iniziata 10 anni fa" che tuttavia non è stata semplice da portare avanti in quanto "occorrono 40 persone per allenarsi". Uno scenario in cui lache, nelle parole di Del Bene, è "fondato sulla voglia di stare insieme e il fair play". Valori –spiega il Presidente dell'AS Luiss – ben racchiusi nellache rappresenta l'idea del "collaborare".Una visione, quella di Del Bene, pienamente condivisa dal"Il mondo della formazione si è finalmente aperto alla. Le università hanno tra i loro obiettivi lacioè creare impatto nel mondo in cui operano. In questo contestoha detto il Direttore generale a Teleborsa. Sempre in riferimento alle partnership Lo Storto ha affermato che "sono, inoltre, importanti – in un'università che mette lo sport al centro come ulteriore vettore di formazione e di crescita allargata per gli studenti – anche per dare alle aziende l'opportunità di incontrare l'Ateneo e gli studenti su un piano diverso che non è soltanto la selezione del talento per l'assunzione e l'inserimento nel mondo del lavoro". LaDa una parte vi è, infatti, "la capacità dell'azienda di guardare lo sport come strumento di crescita", dall'altra quella "dell'Università di tenere lo sport al centro come opportunità dello studente di imparare consapevolmente il ruolo della fatica, del rispetto dell'altro, dell'avversario, del sacrificio. Tutto questo – ha concluso –per consentirgli di diventare una persona in grado di creare valore".