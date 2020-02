AVIO, Novello: "Puntiamo su risorse umane e gioco di squadra"

(Teleborsa) - "Come azienda, siamo felici di condividere i valori dell'AS Luiss". In occasione dellail, ha spiegato a Teleborsa i motivi fondanti di questa "originale partnership"."Siamo una società leader a livello internazionale molto attiva in un settore particolare che è quello della tecnologia spaziale per collocare in orbita satelliti artificiali. Siamo una società quotata in borsa quindi giorno dopo giorno rispondiamo agli azionisti che ci onorano della loro fiducia e finora li abbiamo, credo, ampiamente ripagati – ha affermato Novello –.i nostri ingegneri, i nostri operai, i nostri collaboratori.la collaborazione, il saper svolgere ciascuno il proprio ruolo anteponendo il bene dell'azienda, e quindi della missione scientifica e tecnica che ci siamo prefissati, al proprio immediato tornaconto personale". Valori che – ha sottolineato il senior vice president di Avio – "sono esattamente quelli che troviamo nello sport praticato in modo positivo e in particolare nel rugby. Per questo abbiamo aderito con entusiasmo a questa possibilità di lanciare questa