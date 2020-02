Coronavirus, allarme ANCE: imprese rischiano di scomparire

(Teleborsa) - "Ci vogliono. Giusto ilma coniugandole con un ritorno alla normalità e scongiurando ilgeneralizzato che sta bloccando il settore delle costruzioni italiano in casa e in tutto il mondo e di conseguenza l'intera economia del Paese". Queste le parole del Presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance),, sugli effetti dell'allarme"Stiamo mettendo in campo tutti i nostri sforzi per tutelare lama dal territorio le imprese ci stanno segnalando situazioni paradossali e blocchi generalizzati anche al di fuori dellacontinua Buia, secondo il quale "di"Questo ulteriore blocco dell'attività", aggiunge il Presidente Ance, "si va ad aggiungere a: tutti a parole dicono di voler fare qualcosa per rilanciare l'economia e l'edilizia e poi invece vengono introdotte misure che ancora una volta affliggono le imprese con maggiori oneri e adempimenti burocratici, come ad esempio l'art.4 dell'ultimo decreto fiscale".Occorre dunque agire immediatamente con uniù colpiti, ma anche con provvedimentia cominciare da una grande opera di semplificazione delle procedure", conclude Buia.